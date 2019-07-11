Домодедовские таможенники наживались на «зеленом коридоре»

Арестованные сотрудники Домодедовской таможни неоднократно получали взятки от граждан, нарушавших порядок прохождения через «зеленый коридор». Об этом «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Она уточнила, что в настоящее время им предъявлены обвинения по шести случаям получения взяток, в размере от одной до трех тысяч долларов США. Все преступления были совершены в период между ноябрем 2018 года и мартом 2019-го.

Среди фигурантов уголовного дела — Константин Баграев и Олег Шевченко, заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и №4 таможенного поста Домодедово, а также восемь таможенных инспекторов.

«В марте 2019 года сотрудники таможни выявили факт прохода по "зеленому коридору" двух граждан, которые при себе имели валюту сверх нормы, не подлежащей таможенному декларированию. Баграев получил взятку за внесение в протокол об административном правонарушении заведомо ложных сведений о сумме незадекларированных денежных средств в отношении мужчины и несоставление протокола об административном правонарушении в отношении его супруги», — уточнила Петренко.

В другой раз сотрудники таможни получили деньги от прилетевшей из Парижа женщины, которая пыталась скрыть от таможенного досмотра ювелирные изделия и драгоценные металлы.

В четверг, 11 июля, семь обвиняемых решением суда были арестованы до 5 сентября, еще трое — помещены под домашний арест, сообщила официальный представитель СКР. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, представленные управлением «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

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