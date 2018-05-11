Таможенник спрятал благодарность в коробку из-под чая

Бывший начальник Канского таможенного поста Красноярской таможни был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей за получение взятки от предпринимателя за покровительство. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

По данным следствия, размер денежной благодарности составил 400 тысяч рублей.

Имя осужденного — Илья Бухонкин — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

Таможенника задержали в мае 2017 года. Автомобиль Бухонкина остановили на трассе в районе деревни Вознесенка. При осмотре машины была найдена коробка из-под чая, в которой находились деньги.

Оперативное видео ФСБ опубликовано на YouTube-канале СК.

Сотрудники ФСБ установили, что Бухонкин получил взятку от директора одного из местных предприятий, занимающихся оптовой торговлей лесоматериалами. Таможенник в обмен за вознаграждение обещал коммерсанту свое покровительство , а в случае отказа угрожал искусственно чинить препятствия при прохождении таможенного контроля.

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