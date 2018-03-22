Пойманный на взятках таможенник попытался сжечь миллионы рублей

Обвиняемый во взяточничестве первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров собирался сжечь полученные от бизнесмена деньги — 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Об этом в четверг, 22 марта, сообщает РИА Новости.

Как заявила в суде следователь Следственного комитета, возможность сожжения денег обвиняемый обсуждал с женой. Сделал он это или нет, осталось неизвестным, но средства в ходе обысков найти не удалось.

По версии следствия, Федоров занимался взяточничеством с декабря 2015 по октябрь 2017 года. Бизнесмен Родион Тихонов систематически платил ему за общее покровительство коммерческой деятельности своей компании ЗАО «Дальзавод-Терминал».

«Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза», — говорится на сайте СКР.

В отношении таможенника возбудили уголовное дело о получение взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Бизнесмену Тихонову предъявили обвинение в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и тоже отправили под арест. Как отметили в СКР, он «оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей».

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