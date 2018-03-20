Сотрудников ФСБ и полиции уличили в помощи мигрантам-нелегалам

В Москве задержали двух сотрудников ФСБ и замначальника УВД по Северо-Восточному округу столицы по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Указанные сотрудники правоохранительных органов получили шесть миллионов рублей за незаконную постановку иностранных граждан на миграционный учет.

По словам собеседника агентства, военным следственным управлением Следственного комитета по Москве в отношении силовиков возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК («Взятка в особо крупном размере»). Под следствием оказались сотрудник управления «М» ФСБ В. Безруков и работник оперативного управления центра информационной безопасности ФСБ Н. Комаров. Третий фигурант — заместитель начальника отдела по вопросам миграции УВД по Северо-Восточному округу Москвы Ю. Васильев.

Предполагаемыми взяткодателями следствие считает граждан А. Сеидова и А. Караева. Их род деятельности не уточняется.

У подозреваемых проведены обыски по месту жительства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!