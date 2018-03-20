Судья взял деньги за отмену приговора и попал на видео

Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке, обвиняемого в получении взятки в пять миллионов рублей за отмену обвинительного приговора. Об этом во вторник, 20 марта, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На YouTube-канале ведомства опубликовано оперативное видео с передачей фигуранту дела 150 тысяч рублей и муляжей денежных купюр.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

По версии следствия, деньги предназначались за решение вопроса об отмене обвинительного приговора осужденному за мошенничество на восемь лет в колонии строгого режима и возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим вынесением оправдательного приговора. Судья, однако, не входил в состав судей апелляционной инстанции и не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу, поэтому ему вменили покушение на мошенничество. Обвиняемый не признал вину.

В настоящее время фигурант вместе со своим защитником приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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