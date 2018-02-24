Главу курганской налоговой службы арестовали за взяточничество

Главу управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области арестовали на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР) в субботу, 24 февраля.

Как уточняется на сайте ведомства, Владимира Рыжука обвиняют в растрате имущества, совершенной в крупном размере с использованием служебного положения (часть 3 статья 160 УК), и получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

По версии следствия, в феврале 2017 года Рыжук потребовал от одного из местных предпринимателей три миллиона рублей. Кроме того, налоговая служба предъявила бизнесмену требование об уплате недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 миллионов рублей, а также арестовала его счета, технику и имущество.

Бизнесмен в том же месяце передал руководителю управления ФНС 500 тысяч рублей. Однако вскоре решение налоговой службы было обжаловано в суде и отменено как незаконное, поэтому предприниматель не отдал оставшуюся часть требуемой от него суммы.

Также следователи установили, что Рыжук с октября 2014 года по май 2017-го регулярно ездил на служебном автомобиле в Тюмень к семье, оплачивая топливо за счет ведомства. На эти поездки было потрачено более 320 тысяч рублей из бюджета. Свои расходы он списывал с помощью фиктивных путевых листов.

Расследование в отношении главы ведомства ведется при содействии внутренней службы безопасности ФНС России. Рыжука проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!