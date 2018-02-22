Следственный комитет рассказал о взяточниках в своих рядах

Следственный комитет России сообщил об аресте двух бывших и одного действующего сотрудника, заподозренных в получении взяток. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 февраля.

Уголовное дело расследуется в отношении замруководителя второго управления по расследованию особо важных дел управления СК по Московской области Алексея Тимошина, бывшего замруководителя Ногинского межрайонного следственного отдела Дмитрия Лисанина, а также бывшего следователя того же отдела Николая Царева. Они обвиняются в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Главным следственным управлением СК.

По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу.

Ранее в четверг источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил об аресте 37-летнего полковника юстиции Тимошина за причастность к исчезновению вещественных доказательств по уголовному делу на сумму 1,7 миллиарда рублей.

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