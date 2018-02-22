Подмосковного следователя арестовали за пропажу вещдоков на миллиард

Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника подмосковного управления Следственного комитета России по подозрению в злоупотреблениях. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

37-летний полковник юстиции Алексей Тимошин взят под стражу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими ущерб на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей, на срок до 19 апреля. Решение по ходатайству следствия принято в четверг, 22 февраля, сообщили «Ленте.ру» в суде.

По данным источника, 21 февраля во втором управлении по расследованию особо важных дел подмосковного главка изымались документы в служебном кабинете Тимошина. Он еще в декабре 2017 года был отстранен от должности заместителя начальника второго управления по расследованию особо важных дел после проверки, проведенной управлением собственной безопасности СК. По версии следствия, офицер причастен к исчезновению вещественных доказательств по уголовному делу на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Кроме того, по некоторым данным, летом прошедшего года он исполнял обязанности руководителя одного из районных отделов, и в этот период в управление собственной безопасности СКР стали массово поступать жалобы на незаконные действия следователей. В результате Тимошина от исполнения обязанностей отстранили, а несколько следователей получили суровые взыскания.

Собеседник редакции подчеркнул, что преступления вскрыты самими сотрудниками СКР и проводятся в рамках борьбы за чистоту собственных рядов.

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