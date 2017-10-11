Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве

Совладелец интернет-ретейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен обманул Сбербанк с возвратом кредита на 1 миллиард рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание утверждает, что Костыгин был задержан около 22 часов 10 октября. До этого в течение дня оперативники «налогового» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели три обыска в квартирах петербургских бизнесменов: у Костыгина, у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и у формального кредитора компании Олега Морозова.

«Фонтанка» напоминает, что это уголовное дело было возбуждено 14 июля 2017 года в отношении неустановленных лиц. Речь идет о кредите, выданном «Юлмарту» в апреле прошлого года. В Сбербанке считают — и с этим согласны правоохранители, — что отдавать деньги руководство интернет-ретейлера не собиралось, так как в заявке на кредит не было сведений о долговой нагрузке компании.

Дмитрий Костыгин в комментарии «Ленте.ру» отметил, что «во время кризиса или шторма — главное не паниковать». «Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», — подчеркнул он.

В конце марта текущего года стало известно, что в отношении основателя «Юлмарта» Алексея Никитина и бывшего гендиректора Федоринова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, связанное с уклонением от налогов.

В июле Московский арбитражный суд удовлетворил требования структуры Сбербанка о взыскании с компании около 782 миллионов рублей. Претензия базировалась на договорах факторинга, по которым работали поставщики «Юлмарта».

В настоящее время в судах находятся несколько исков о банкротстве «Юлмарта» и его структур. В мае текущего года о намерении подать иск о банкротстве ретейлера заявлял банк «Санкт-Петербург». Ранее иск о взыскании с акционеров и экс-гендиректора компании миллиарда рублей подал Сбербанк.