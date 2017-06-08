ВТБ подал иск к совладельцу «Юлмарта»

Банк ВТБ подал в Дзержинский районный суд Петербурга иск к совладельцу онлайн-ретейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину о взыскании около 650 миллионов рублей в рамках договора поручительства по кредиту, выданному ретейлеру. Об этом говорится в материалах суда.

Предварительное судебное заедание по делу назначено на 3 июля 2017 года.

Суд в рамках требования ВТБ об обеспечении иска наложил арест на имущество и денежные средства Дмитрия Костыгина.

В пресс-службе ВТБ подтвердили факт подачи иска к Дмитрию Костыгину, который выступает личным поручителем по кредиту компании «Юлмарт». «Мы не получили от Дмитрия Костыгина никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании, поэтому сейчас вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке. Суд уже вынес определение об аресте имущества, включая денежные средства, Дмитрия Костыгина», — отметили в ВТБ. В банке подчеркнули, что «намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством».

В настоящее время в судах находятся несколько исков о банкротстве «Юлмарта» и его структур. В мае текущего года о намерении подать иск о банкротстве ретейлера заявлял банк «Санкт-Петербург». Ранее иск о взыскании с акционеров и экс-гендиректора компании миллиарда рублей подал Сбербанк.

В ноябре 2016 года кипрский суд арестовал счета головной компании «Юлмарта». Этому предшествовал конфликт между основными акционерами ретейлера. В сентябре сообщалось, что совладельцы «Юлмарта» Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали в Международный арбитраж Лондона (LCIA) иск против своих партнеров по бизнесу — основных акционеров компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера.

Истцы требовали обязать своих партнеров выкупить доли в компании по определенной цене. При этом ответчики посчитали, что она выше рыночной.

Федоринов ушел с поста гендиректора компании в августе 2016 года. В марте Никитин решил выйти из капитала «Юлмарта», продав 20 процентов акций холдинговой компании Ulmart Holding Михаилу Васинкевичу, сообщал «Коммерсантъ». Издание отмечало, что после закрытия сделки 46 процентов Ulmart Holding должно было остаться у Васинкевича, 28 процентов — у Мейера, а 26 процентов — у Костыгина.

Компания «Юлмарт» — одна из лидеров российской интернет-торговли, занимающая четвертое место по объемам бизнеса в сегменте. Оборот компании во втором квартале 2016 года вырос на 5,1 процента, до 10,3 миллиарда рублей (в первом полугодии показатель составил 20,7 миллиарда рублей). В июне сообщалось, что компания прогнозирует по итогам 2016 года выручку на уровне одного миллиарда долларов.