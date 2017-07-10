Кредиторы продолжили подавать иски с «Юлмарту»

Корпоративный конфликт вокруг одного из крупнейших российских онлайн-ретейлеров «Юлмарт», вероятно, продолжится из-за проблем с кредиторами, сообщает «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что Московский арбитражный суд удовлетворил претензии структуры Сбербанка о взыскании с компании около 782 миллионов рублей. «Юлмарт» намерен обжаловать это решение в апелляции.

Иск о взыскании с «Юлмарта» почти 707 миллионов рублей долга и пеней был подан в январе 2017 года. Претензия базируется на договорах факторинга, по которым работали поставщики «Юлмарта», уточняет издание.

В марте 2017 года «Коммерсантъ» сообщал, что совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Михаил Васинкевич близки к завершению конфликта. Предполагалось, что компания может выкупить долю Васинкевича, которая оценивалась в 6–8 миллиардов рублей.

Тогда же против основателя компании «Юлмарт» Алексея Никитина и экс-генерального директора Сергея Федоринова было возбуждено уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов компанией в 2012-2013 годах.

Корпоративный конфликт между основными акционерами компании — Алексеем Никитиным и Михаилом Васинкевичем с одной стороны и Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером с другой — возник в 2016 году. Предприниматели разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса. В результате Никитин и Васинкевич подали на своих партеров иск в Международный арбитраж Лондона (LCIA). Истцы требовали обязать своих партнеров выкупить доли в компании по определенной цене. При этом ответчики посчитали, что она выше рыночной. Тогда же у компании начались проблемы с кредиторами, в том числе со структурами Сбербанка и банком ВТБ.

В ноябре 2016 года кипрский суд арестовал счета головной компании «Юлмарта». По данным Data Insight, в прошлом году «Юлмарт» потерял позицию крупнейшего по продажам онлайн-ретейлера в России, уступив первую строчку Wildberries.

Компания «Юлмарт» — одна из лидеров российской интернет-торговли, занимающая четвертое место по объемам бизнеса в сегменте. Оборот компании во втором квартале 2016 года вырос на 5,1 процента, до 10,3 миллиарда рублей (в первом полугодии показатель составил 20,7 миллиарда рублей). В июне сообщалось, что компания прогнозирует по итогам 2016 года выручку на уровне одного миллиарда долларов.

