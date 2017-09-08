Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции

Бывший замгубернатора Ярославской области Юрий Бойко стал фигурантом коррупционного дела. Следствие полагает, что он совершил преступление в бытность мэром Ростова. Об этом в пятницу, 8 сентября, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Могу подтвердить, что Бойко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело связано с делом Шмелева», — сказал он.

Юрий Бойко на момент совершения преступления, в котором обвиняют Шмелева, возглавлял администрацию города Ростов Ярославской области. На тот момент Бойко являлся самым молодым мэром России — в 2009 году, когда он был избран на этот пост, ему еще не исполнилось 29 лет. В 2013 году он перешел работать в областное правительство, а два года спустя был назначен замгубернатора.

В конце 2016 года в связи со сменой команды регионального правительства Бойко ушел в отставку.

В июне 2017 года СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении Депутата Ярославской облдумы Сергей Шмелева, обвинив его в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, еще в 2012 году он похитил 22 миллиона рублей при реконструкции водопроводных и канализационных сетей в городе Ростове. Тогда Шмелев был директором строительной фирмы «Радострой». Примечательно, что по другому уголовному делу, о коррупции, возбужденному в отношении бывшего руководства мэрии Ярославля, Шмелев признан потерпевшим.