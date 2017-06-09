Бывший мэр Инты получил 12 лет тюрьмы за взятки в 30 миллионов рублей

Суд приговорил бывшего руководителя администрации города Инта (Республика Коми) Павла Смирнова к 12 годам лишения свободы за получением им взяток на общую сумму в 30 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 июня.

Он признан виновным в четырех преступных эпизодах. Суд также оштрафовал его на 25 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено, что с августа 2012-го по ноябрь 2015 года Смирнов получал деньги от предпринимателей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и президента благотворительного фонда развития Инты за общее покровительство. В мае 2014 года градоначальник потребовал откат в 20 процентов от средств, поступающих строительным компаниям по муниципальным контрактам.

Смирнов был задержан в ноябре 2015 года после того, как достал переданные ему в качестве взятки деньги из холодильника, пересчитал и положил их в карманы одежды. Операция проходила под контролем правоохранителей, купюры были помечены, поэтому на руках мэра остались соответствующие следы. В ходе следствия были арестованы средства на счетах Смирнова в банках на общую сумму более 26 миллионов рублей.