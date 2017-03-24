Бывший мэр Барнаула получил условный срок за махинации с землей на 60 миллионов

Суд вынес приговор бывшему главе Барнаула Игорю Савинцеву, признав его виновным в махинациях с муниципальной землей. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба управления СК по Алтайскому краю.

Бывшего градоначальника приговорили к четырем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и покушение на присвоение.

Следствием и судом установлено, что Савинцев с 2009 по 2015 год передал в аренду самому себе и близким родственникам пять земельных участков, на которых планировалось строительство жилых домов и коммерческой недвижимости. Чтобы скрыть свое участие, землю он оформлял на номинальные юридические лица, без проведения торгов.

На двух участках были построены здания, их оформили в собственность. Далее Савинцев мог приватизировать муниципальную землю рыночной стоимостью 60 миллионов рублей по заниженной цене, но не успел, так как против него было возбуждено уголовное дело.

Участки схемы были арестованы, поэтому градоначальник не смог довести до конца свой преступный умысел на присвоение земли. В ходе расследования были выявлены еще три земельных участка, на которые посягал мэр.

В результате превышения Савинцевым должностных полномочий городскому бюджету был причинен ущерб в 17 миллионов рублей.