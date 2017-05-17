Бывший мэр Иваново получил пять лет за взятку в 12 миллионов рублей

Ленинский районный суд города Иваново вынес обвинительный приговор бывшему мэру Вячеславу Сверчкову за взятку в 12 миллионов рублей. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Он признан виновным в получении главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере. Суд назначил Сверчкову пять лет в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере двухкратной сумме взятки, то есть 25 миллионов 520 тысяч рублей.

Судом установлено, что в 2014 году градоначальник получил от предпринимателя не менее 12 миллионов 760 тысяч рублей за выделение земельных участков на территории города Иванова, на которых планировалось возвести остановочные павильоны с торговыми помещениями.

В феврале 2016 года в доме Сверчкова и в его рабочем кабинете прошли обыски. Он вместе с предпринимателем и депутатом гордумы Саррафом Мамедовым стал фигурантом уголовного дела о взятке, сообщал региональный сайт «ИвановоNews». По версии следствия, Мамедов заплатил мэру не менее 12 миллионов рублей за выделение его структурам в аренду 37 земельных участков.

Сверчков был избран главой Иваново в 2010 году, при этом он сохранил пост председателя Ивановской городской думы, который занимал с 2005 года. 18 марта 2015 года он официально сложил с себя все полномочия и перешел работать депутатом в Ивановскую областную думу.

