Уволенному из-за скандала с дорогами мэру Тамбова нашли замену

Депутаты городской думы Тамбова избрали мэром города бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Чеботарева. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 6 марта.
За кандидатуру Чеботарева голоса отдали 25 депутатов, четверо проголосовали против. Его соперник — лидер местного отделения «Молодой гвардии» Иван Иванов — не получил ни одного голоса. Изначально на пост градоначальника претендовали восемь человек, однако только двое прошли конкурсный отбор.
Сергей Чеботарев сразу после избрания принес присягу на уставе города. Его полномочия будут длиться пять лет. «Город переживает нелегкие времена, много проблем с бюджетом и долгами муниципалитета, но, в первую очередь необходимо восстановить доверие людей к городской власти», — сказал он.
В декабре прошлого года Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило два уголовных дела в отношении бывшего мэра Тамбова Юрия Рогачева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
21 ноября 2016-го стало известно, что гордума Тамбова отправила в отставку мэра Юрия Рогачева. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. За несколько дней до этого региональное управление ФСБ передало в СУ СКР по Тамбовской области материалы по проверке выделения 118 миллионов рублей на строительство дорог в Знаменском районе, которым ранее руководил Рогачев. По версии следствия, компания, которая должна была отремонтировать дорожное полотно, подделала документы. Стоимость работ, которые в итоге не были выполнены, завысили.