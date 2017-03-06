Уволенному из-за скандала с дорогами мэру Тамбова нашли замену

Депутаты городской думы Тамбова избрали мэром города бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Чеботарева. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 6 марта.

За кандидатуру Чеботарева голоса отдали 25 депутатов, четверо проголосовали против. Его соперник — лидер местного отделения «Молодой гвардии» Иван Иванов — не получил ни одного голоса. Изначально на пост градоначальника претендовали восемь человек, однако только двое прошли конкурсный отбор.

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Сергей Чеботарев сразу после избрания принес присягу на уставе города. Его полномочия будут длиться пять лет. «Город переживает нелегкие времена, много проблем с бюджетом и долгами муниципалитета, но, в первую очередь необходимо восстановить доверие людей к городской власти», — сказал он.

В декабре прошлого года Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило два уголовных дела в отношении бывшего мэра Тамбова Юрия Рогачева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

21 ноября 2016-го стало известно, что гордума Тамбова отправила в отставку мэра Юрия Рогачева. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. За несколько дней до этого региональное управление ФСБ передало в СУ СКР по Тамбовской области материалы по проверке выделения 118 миллионов рублей на строительство дорог в Знаменском районе, которым ранее руководил Рогачев. По версии следствия, компания, которая должна была отремонтировать дорожное полотно, подделала документы. Стоимость работ, которые в итоге не были выполнены, завысили.