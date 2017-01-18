Спикер думы Саратова уволился после благодарности бывшему мэру-взяточнику

Саратовская городская дума на внеочередном заседании приняла решение отправить в отставку спикера Сергея Наумова («Единая Россия»), который объявил об уходе со своего поста из-за критики со стороны руководства партии. Об этом в среду, 18 января, сообщает РИА Новости.

За отставку Наумова проголосовал 31 депутат из 34 присутствовавших на заседании.

Претензии по отношению к Наумову последовали после вручения 27 декабря прошлого года благодарственного письма гордумы бывшему мэру Саратова Юрию Аксененко, отбывшему четыре года в колонии строгого режима. Он был осужден в декабре 2009 года за ряд преступлений, включая получение взятки в период управления муниципалитетом.

По данным агентства, в тот же день замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина заявила, что вручение благодарности стало «большой непростительной ошибкой».

Наумов стал председателем гордумы Саратова в сентябре 2016-го. Этот пост он совмещал с работой в должности директора ССЭИ Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.