Полицейский подарил жене машину за два миллиона и лишился работы

Сотрудника башкирской полиции уволили после публикации в интернете видео, на котором он дарит супруге Mercedes за два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Видео, где полицейский вручает жене на восьмое марта украшенный бантом автомобиль, а та подпрыгивает от радости, появилось в башкирских СМИ в начале ноября. Журналисты отмечали, что мужчина работает в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Вскоре стало известно, что в отношении него была проведена служебная проверка, по итогам которой «щедрый» сотрудник лишился работы.

«Подразделением собственной безопасности МВД по Башкирии завершена служебная проверка в отношении руководителя одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства. В ходе нее тщательно изучались сведения о работе данного сотрудника, соблюдения им действующего законодательства и служебной дисциплины. Генерал-майором полиции Р.В. Деевым принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.

Данные служебной проверки переданы в следственное управление Следственного комитета России по Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

17 ноября уфимский инспектор ДПС, пойманный на получении взятки, сел в чужую машину и попытался скрыться от полиции. Сотрудники все же задержали инспектора, впоследствии он был заключен под стражу.