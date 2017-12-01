Российский майор раздел срочников и устроил конкурс на лучшие половые органы

Суд приговорил командира в/ч № 92485 в деревне Рикасиха майора И. к четырем годам колонии общего режима за издевательства над срочниками. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает ИА «Беломорканал», не уточняя, когда именно был вынесен приговор.

Военного признали виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ), а также в трех аналогичных преступлениях без его применения (часть 1 статьи 286 УК РФ). Помимо этого, ему запретили занимать руководящие должности в течение двух лет.

Уголовное дело было возбуждено после массовой жалобы срочников в военную прокуратуру. В обращении солдаты описали издевательства, унижения, а также «оскорбления сексуального характера», которым они подвергались во время службы под командованием майора. Один из случаев произошел 14 апреля.

«Перед проведением вечерней поверки, по приказу майора личному составу по призыву было приказано построиться по форме одежды номер ноль (голыми) для проведения телесного осмотра. Все снаряжение, поясной ремень со штык-ножом, каску, все нужно было иметь при себе и на себе. Личный состав построился в спальном расположении», — говорится в обращении.

Заявители сообщили, что после этого к строю подошел командир майор И., вывел из строя рядового и заставил его осматривать и измерять линейкой половые органы сослуживцев. Он приказал рядовому, чтобы тот был особо внимателен к осмотру. «Майор И. сказал, что у кого член окажется длиннее, тот будет спать весь следующий день», — отмечалось в заявлении.

Все последующие дни, писали военнослужащие, командир продолжал подобные «телесные осмотры», акцентируя внимание на размере половых членов и требуя привести их в «боевое положение». Одного из рядовых майор «заставлял делать всякие непристойные действия сексуального характера по отношению к сослуживцам по призыву».