Бывшего главу Карелии отправили в колонию за взятки

Петрозаводский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей бывшего главу Карелии, бывшего директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова за получение взяток от предпринимателей на 4,6 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает ТАСС.

«Признать Нелидова Андрея Витальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьей 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в 27,5 миллиона рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявил судья Дмитрий Хромых.

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Кроме того, суд лишил Нелидова государственной награды — ордена Почета. Еще одного фигуранта дела, бывшего советника директора музея Ивана Романова, которого в декабре 2016 года осудили на 20 лет за педофилию, суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве. С учетом сложения наказаний его приговорили к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 16,5 миллиона рублей.

По версии следствия, Нелидов требовал от предпринимателя по фамилии Остроненок (ее имя не уточняется) передачи ему лично взятки по частям ежемесячно с мая по сентябрь 2015 года. Отмечалось, что бывший глава Карелии получил через посредника взятку от предпринимателя за право осуществления торговой и другой коммерческой деятельности на территории музея-заповедника «Кижи».

Нелидов был задержан в Петрозаводске 24 сентября 2015 года. Он занимал пост руководителя Карелии с июля 2010 года по май 2012-го. В 2013 году его назначили директором музея-заповедника «Кижи».

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

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