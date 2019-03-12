Следователи показали самолеты авиамафии из аэропорта Домодедово

Самолеты, ввезенные в обход таможни членами организованной преступной группировки (ОПГ), которая действовала на территории аэропорта Домодедово, сняли на видео. Об этом во вторник, 12 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По словам Ларисы Марковец, официального представителя Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте, в состав группировки входили сотрудники Домодедовской таможни. По факту деятельности ОПГ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере»).

По данным следствия, компания «Сфера Джет» по документам получила из-за границы четыре самолета бизнес-авиации, что освободило их от таможенных сборов, но резко ограничило в возможности использования для полетов. Однако с августа по декабрь 2018 года эти воздушные суда совершили множество рейсов по России.

«При ввозе самолетов на территорию России таможенные платежи не вносились, но при этом сотрудники Домодедовской таможни и службы организации воздушного движения аэропорта Домодедово обеспечивали беспрепятственное осуществление полетов этих воздушных судов в российском воздушном пространстве», — объяснила Лариса Марковец.

По ее словам, такая практика противоречит требованиям таможенного законодательства России, а сумма ущерба от действий членов ОПГ превышает 600 миллионов рублей.

По словам Марковец, уголовное дело возбуждено в отношении Андрея Степанюка, гендиректора компании «Сфера Джет», нескольких сотрудников этой компании, а также в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Домодедовской таможни.

Проведены обыски в офисах и по местам жительства фигурантов дела решается вопрос об избрании им меры пресечения. Самолеты Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650, Bombardier G150, якобы взятые в аренду, изъяты и признаны вещественными доказательствами.

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