Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

В московском аэропорту Домодедово выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов. Об этом во вторник, 12 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, общая сумма ввезенных мимо таможни самолетов — в том числе Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 65 и Bombardier G150 — составила около 635 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят 25 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РФ. Всех подозреваемых после задержания доставят в СКР.

Как отмечает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники, один из организаторов аферы — гендиректор Domodedovo Business Aviation Center (Центр деловой авиации Домодедово) Андрей Степанюк. Центр был создан в 1995 году и является одним из первых в России специализированных предприятий по обслуживанию рейсов бизнес-авиации.

В частности, компания предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию VIP-пассажиров — причем как частных, так и регулярных рейсов, — а также воздушных судов деловой авиации и их экипажей.

По данным телеканала, второй организатор аферы — гендиректор компании «Сфера Джет Хэндлинг» Татьяна Стахурская. Компания специализируется на грузовом воздушном транспорте. В настоящее время подозреваемые задержаны, их подельников устанавливает следствие.

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