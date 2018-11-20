В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому

Сотрудники подмосковного уголовного розыска 19 ноября задержали в Домодедово двух авторитетов — 57-летнего вора в законе Андрея Беляева, известного в криминальных кругах как Хобот, и 40-летнего бывшего вора в законе Алексея Саломатина по кличке Солома. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Саломатина задержали из-за обнаруженных у него наркотиков. Беляев после профилактической беседы был отпущен. По данным ИА, ранее судимый за кражу уроженец Тульской области Саломатин получил титул вора в законе в 2013 году, однако, два года спустя его воровской титул был отозван.

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После этого «смотрящим» за Тульской областью вместо Саломатина стал Роман Баринов, ставленник семьи лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). В свою очередь, несмотря на решение представителей криминального мира, Саломатин продолжал называть себя вором в законе, в декабре 2017 года после нападения он попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

«По оперативной информации, через посредничество Хобота Солома пытался выйти на заказчиков покушения, чтобы свести с ними личные счеты», — отмечает «Прайм Крайм».

19 ноября сообщалось, что вор в законе Александр Кушнеров, известный в криминальных кругах, как Саша Кушнер, призвал белорусских воров в законе забыть старые распри и объединиться.

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