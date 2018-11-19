Белорусских воров в законе призвали объединиться

Вор в законе Саша Кушнер (он же Александр Кушнеров) призвал белорусских воров в законе забыть старые распри и объединиться. Его послания публикует портал «Прайм Крайм».

«В силу людского понимания, что людское некровожадно и непобедимо, с сего дня 27 октября 2018 года всем вам дан всеобщий расход. Начните жить с чистого листа, блюдите чистоту жизни нашей, будьте достойны и непоколебимы перед врагами жизни нашей», — написал Кушнеров. Слово «расход» на криминальном жаргоне имеет несколько значений, в данном контексте подразумевается «прекращение ссоры».

Материалы по теме «Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе» Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила

Помимо этого, он дает наставления адресатам послания. «Выслушивайте обе стороны, не делая скоропалительных решений, ибо важнее судьбы человека ничего не может быть. Будьте во всем благоразумны, помня о том, что вся сила в разуме!» — заявил Саша Кушнер.

В своем послании Кушнер рассказывает предысторию конфликта в белорусском криминальном мире. В 2007 году вор по кличке Апука в Могилевском СИЗО попал в камеру к «петухам» (пассивным гомосексуалистам, низшей касте среди заключенных), где его «опустили». Однако в 2013 году, когда Апука попал в гродненскую тюрьму, сидевшие там авторитеты признали его равными себе. Это и спровоцировало конфликт, продолжающийся до последнего времени. В своем послании Кушнер отмечает, что всеобщий расход не касается тех воров, которые участвовали в ситуации 2013 года.

Ранее, в октябре этого года, стало известно, что воры в законе поделили сферы влияния в самопровозглашенных республиках Донбасса. Сходка криминальных авторитетов прошла в Ростове-на-Дону в конце сентября. Отмечается, что причиной ее проведения стала гибель главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко 31 августа этого года, которая нарушила сложившийся баланс в криминальном мире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!