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Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу

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Бахтияр Кудратуллаев

В Ташкенте 20 августа состоялась сходка воров в законе со всего постсоветского пространства. Об этом в четверг, 30 августа, со ссылкой на источники, приближенные к криминальному миру, сообщает «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода»).

«При ныне покойном президенте Узбекистана [Исламе Каримове] большинство криминальных авторитетов были отправлены за решетку, небольшая их часть работала под контролем властей. Нынешняя сходка воров в законе состоялась в Ташкенте впервые за 20 лет», — отметил в разговоре с изданием российский аналитик, исследующий информацию о криминальных авторитетах из бывших советских республик и пожелавший остаться неназванным.

Хозяином сходки выступил 46-летний криминальный авторитет из Узбекистана Бахтияр Кудратиллаев, также известный как Бахти Ташкентский. Обслуживавший сходку водитель сообщил, что встреча криминальных авторитетов состоялась на трехэтажной вилле одного из известных представителей узбекского шоу-бизнеса.

На встрече поднимался вопрос о передаче контроля над криминальным миром и тюрьмами Узбекистана представителям криминального мира России. «За последние 20 лет Узбекистан отдалился от воровских понятий. Практически все зоны стали "красными" (тюрьмы, не подконтрольные криминальным авторитетам и начальство которых не позволяет заключенным жить по понятиям и заставляет строго соблюдать внутренний распорядок — прим. «Ленты.ру»). Братва в Узбекистане перестала давать деньги в общак. Во время сходки договорились, что отныне узбекистанские воры в законе будут обсуждать все эти вопросы с представителями криминального мира России. Кроме того, Бахти Ташкентскому напомнили о его обязательстве, по которому он должен постоянно участвовать на всех сходняках», — рассказал источник «Радио Озодлик».

Уже после завершения сходки правоохранительные органы столицы Узбекистана задержали 60-летнего криминального авторитета из Казахстана Айткали Маймушева (он же Маймыш Леха Семипалатинский). «Но спустя немного времени его отпустили. Я уверен, что его отпустили после вмешательства известного узбекистанского предпринимателя Салима Абдувалиева (влиятельный в Узбекистане бизнесмен, в публикациях СМИ республики называется "боссом узбекской мафии" — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил собеседник «Радио Озодлик».

Источники издания указывают, что в сходке принимали участие криминальный авторитет Беслан Мусаев (Беслан Чечен) и еще два вора в законе из России.

Собеседник «Радио Озодлик» в Министерстве внутренних дел Узбекистана отметил, что прошедшая сходка означает примирение узбекистанских воров в законе с российским криминальным миром.

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