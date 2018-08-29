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Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета

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Рауль Барцба

Внедорожник Range Rover, в котором, предположительно, находился вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, был обстрелян из гранатомета в городе Гудаута (Абхазия) ночью 27 августа. Об этом в среду, 29 августа, сообщает портал «Наша Абхазия».

«По сообщению главы абхазской милиции Гарри Аршба, возле машины был найден гранатомет, из которого, предположительно, и был произведен обстрел внедорожника. По факту обстрела ведутся оперативно-следственные работы», — отмечает издание.

18 июня сообщалось, что вор в законе Кахабер Парпалия (Каха Гальский), держатель российского воровского «общака», принял решение передать его часть Пызе. По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», речь идет о деньгах, которые в основном идут от поборов с продавцов орехов и не превышают нескольких десятков тысяч долларов.

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