Российские воры в законе не поделили деньги от орехов

Вор в законе Кахабер Парпалия (Каха Гальский), держатель российского воровского «общака», принял решение передать его часть вору в законе Раулю Барцбе (Пыза). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

На днях в абхазский город Гали на границе с Грузией на нескольких десятках машин и в сопровождении 300 человек прибыл Пыза с ближайшим окружением. Целью визита был отъем местного «общака» у законника Чиро Шонии (Чиро Гальский).

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«Чтобы не провоцировать насилие и не подвергать риску здоровье "кассира", держатель всего российского "общака" Каха Парпалия разрешил по телефону отдать гальскую "казну" Пызе», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Прайм Крайм», эти деньги, в основном, идут от поборов с продавцов орехов и не превышают нескольких десятков тысяч долларов. Эта сумма не имеет существенного значения для Кахи Гальского, однако ее получение — успех для Пызы.

13 июня стало известно, что в среде воров в законе началась масштабная чистка рядов: за две недели титулов лишились трое криминальных авторитетов.

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