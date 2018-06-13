Силовые структуры
 
Последние новости
Россияне получат превосходство над мигрантами
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Волосатая грудь звезды сериала «Полдарк» вызвала национальный спор
Договор о новом названии Македонии посчитали ущербным
Бетономешалка свалилась в дыру в попытке залатать другую выбоину
Обвиненный в домогательствах Слуцкий уточнил круг своих «зайчуток»
ОЗХО подтвердила химатаку в сирийской Хаме
Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля  
Якубович пожаловался на «приходящих жрать» на «Поле чудес» россиян
Найден набитый бриллиантами затонувший корабль
Новости партнеров

Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей

Перейти в «Мою Ленту»
Хаджибаба Талыбханлы

Вора в законе Хаджибабу Талыбханлы, известного в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, поместили в единственный женский изолятор Москвы, чтобы обезопасить от возможных нападений. Об этом в среду, 13 июня, «Ленте.ру» сообщила редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«С одной стороны, это делается для того, чтобы не обострять оперативную обстановку — противоречия в арестантской среде по поводу статуса Хаджи Бейлаганского обязательно возникнут в любом СИЗО, кроме женского. С другой — это мера его личной безопасности. Угроза его жизни и здоровью сейчас чрезвычайно велика», — сказала Гефтер.

О том, что криминальный авторитет оказался в СИЗО №6 — единственном женском изоляторе Москвы на Шоссейной улице (район Печатники, ЮВАО), — стало известно ранее 13 июня. В 2016 году сообщалось, что изолятор в среде арестованных нередко называют «СИЗО 666» из-за суровых условий содержания.

1 июня стало известно, что 36-летний Хаджи Бейлаганский был задержан в ресторане «Белый дом» сотрудниками Московского уголовного розыска. Само задержание прошло 31 мая.

По версии следствия, задержанный в апреле 2012 года в Москве на Пресненском Валу застрелил из пистолета криминального авторитета Ильгара Алиева (Ильгар Данабаш), а также стрелял в его молодую спутницу. Алиев был сподвижником и личным другом лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Усоян был убит в Москве в январе 2013 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вора в законе отправили в женский СИЗО за убийство друга Деда Хасана
Первый молдавский вор в законе Гылка потерял титул и стал мигрантом-нелегалом
Пойманный в Греции вор в законе решил «очистить свое имя» ради дочери-студентки
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0112 июня

Рванули когти

Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
15:54Сегодня

Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы

20:38 8 июня

Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева

12:37Сегодня

Наехавшая на людей «Газель» побуксовала и попала на видео

Силовые структуры00:02 8 июня

Похитители смерти

Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
16:16 8 июня

Министр сжег машину ради брата-бандита

12:59Сегодня

Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков

11:12Сегодня

В Сибири сожгли полсотни шуб

Силовые структуры00:06 6 июня

Большая охота

Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
12:22Сегодня

Вора в законе отправили в женский СИЗО за убийство друга Деда Хасана

12:17 9 июня

Французский суд приговорил выходца из Чечни к 20 годам тюрьмы за убийство

12:56 8 июня

Россиянка Аурелия захотела стать черной вдовой и попалась

Россия
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Чики, жиги — мы на стиле»
Россияне убивают старые Жигули в диком дрифте: репортаж «Ленты.ру»
Весь Крым остался без света
Сироты Приморья объявили голодовку в центре Владивостока
В Госдуме предостерегли россиянок от межрасовых связей и интима с иностранцами
Полицейских облили водой из самолета
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Французы нашли новое применение российских наемников
Договор о новом названии Македонии посчитали ущербным
Нидерланды поверили в ЕС после крушения малайзийского Боинга
США удвоят число морпехов вблизи норвежско-российской границы
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Белый господин
Он мог объединить Америку и прекратить кровавые погромы. Его застрелили и забыли
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Устроившая разнос СБУ писательница снова разозлилась из-за русского языка
Полтора десятка украинских областей останутся без газа
Крымских детей обвинили в работе на ФСБ
В Донбассе заметили ряженых украинских солдат
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
Все материалы
Экономика
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Швеция объяснила Украине неизбежность «Северного потока-2»
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Власти увидели апокалипсис в бензине по 100 рублей
Производство автомобилей на Украине рухнуло почти в сто раз
Правительство определилось с повышением пенсионного возраста
Россия заплатит за Донбасс
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Наехавшая на людей «Газель» побуксовала и попала на видео
Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Израиль показал нового убийцу «Панцирей»
Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке
Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk
«Ангара-5» запустит 600 спутников
Все материалы
Спорт
«Мужество? Не смешите меня»
Американцы вывезли лучшего хоккеиста из СССР. Он стал дезертиром и предателем
Хулен ЛопетегиИспания уволила главного тренера
До старта чемпионата мира сутки? Не проблема!
Билет на ЧМ выставили на продажу за полмиллиона рублей
Спортсменка с особенностями в развитии примет участие в открытии ЧМ
Сборная Испании обрела нового тренера за сутки до старта ЧМ
Сборную Англии поселили в отель с видом на пепелище
Рафаэль Надаль«Есть один парень, он всегда фаворит»
Надаль снова выиграл «Ролан Гаррос». Его ничто не остановит
Все материалы
Культура
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Театр одного писателя
Артисты со всего мира едут в Тульскую область, чтобы рассказать о Льве Толстом
«Отрыжка, порча воздуха и сдавленные вопли в подушку»
Как правильно пить дома в нижнем белье — практическое руководство
Говорухин впал в кому
Робби Уильямс отказался петь Party Like A Russian на чемпионате мира
Говорухина нашли в Барвихе после сообщений о смерти
Назван лучший мультфильм всех времен
Все материалы
Интернет и СМИ
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Стал известен список собираемых Facebook данных о пользователях
Миллионы футбольных фанатов оказались под угрозой слежки
Путин на танке попал на обложку Charlie Hebdo
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Лубутен отвоевал красную подошву
Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Пэрис Хилтон нашла себе новое применение
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет
Пенсионер ударил стюардессу и обозвал ее толстухой
В аэропортах появится удобное место для сна
Стали известны подробности первого путешествия Меган Маркл и ее мужа
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро
Британская старушка разбирала хлам и нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов
Рекордное число голых женщин искупалось в ледяном море
Акула напала на другую акулу и откусила от нее кусок
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Появились фотографии новой BMW третьей серии
«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4
Во Франции построили армейский броневик с дверями как у маршрутки
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы