Вора в законе отправили в женский СИЗО за убийство друга Деда Хасана

Вор в законе Хаджибаба Талыбханлы, известный в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, помещен в единственный женский изолятор Москвы. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

«9 июня Хаджи Бейлаганский был переведен из изолятора временного содержания (ИВС) на улице Петровка в женский СИЗО №6», — говорится в сообщении.

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СИЗО №6 на Шоссейной улице (район Печатники, ЮВАО) — единственный женский изолятор Москвы. В 2016 году «Московский Комсомолец» сообщал, что изолятор в среде арестованных нередко называют «СИЗО 666» из-за суровых условий содержания.

1 июня стало известно, что 36-летний Хаджи Бейлаганский был задержан в ресторане «Белый дом» сотрудниками московского уголовного розыска. Само задержание прошло 31 мая.

Как отмечает «Интерфакс», по версии следствия, задержанный в апреле 2012 года в Москве на Пресненском валу застрелил из пистолета криминального авторитета Ильгара Алиева (Ильгар Данабаш), а также стрелял в его молодую спутницу. Алиев был сподвижником и личным другом лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Усоян был убит в Москве в январе 2013 года.

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