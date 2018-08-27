Серега Бентли в погоне за воровским титулом оказался в худшей тюрьме

Вор в законе 31-летний Сергей Асатрян, известный как Серега Бентли и Осетрина-младший (он — сын вора в законе Эдуарда Асатряна, или Эдика Осетрины), переведен в одну из самых плохих для криминальных авторитетов колоний в Кировской области, пишет «Росбалт».

По данным издания, его титул был приостановлен после того, как в феврале 2018 года Сергей Асатрян был осужден на девять лет за вымогательство. Его отправили на пересылку в СИЗО Нижнего Новгорода, куда поступило послание («малява») о том, что Асатряна-младшего не следует считать вором в законе. Под обращением подписались такие «законники», как Воскрес (Василий Христофоров), Цезарь, Гела, Валера Тбилисский, Гоги Питерский, Маци, Шалвович, Мирон (Дмитрий Чантурия).

После этого Бентли направили в ИК-1 в поселке Сухобезводное Нижегородской области. Это «красная зона», где начальство не позволяет заключенным жить по понятиям и заставляет строго соблюдать внутренний распорядок.

У Осетрины-младшего забрали смартфон, заставили сменить гражданскую одежду на него лагерную робу с номером, а затем поселили в общий барак. Возмущенный таким отношением Асатрян написал жалобу в прокуратуру, сотрудники которой приехали в колонию с проверкой, пишет сайт «Криминальный мир».

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По данным «Росбалта», Осетрина-младший постоянно конфликтовал с администрацией колонии, подбивал других заключенных к неповиновению, пытался найти любые способы общаться с внешним миром и вернуть себе титул (воровские погоны). Асатряна периодически отправляли в ШИЗО и изымали у него мобильные телефоны.

В результате затяжного конфликта с администрацией Бентли этапировали в колонию особого режима в Кировской области.

«Условия там хуже некуда, почти невыносимые, активно применяются все эти программы ФСИН по "ломке" авторитетов и воров в законе. Если в Нижегородской области у Сереги был минимальный шанс на возврат титула, то в Кировской области он точно равен нулю», — считает источник «Росбалта», добавляя, что Кировская область — давняя вотчина вора в законе Вадима Сабрекова (Чебурашка), друга «криминального генерала» Васи Воскреса, который был главным инициатором раскоронации Асатряна-младшего.

Асатрян-младший был коронован в 2008 году. 17 февраля 2017 года Никулинский суд Москвы признал его виновным в вымогательстве 1,2 миллиона долларов у предпринимателя армянского происхождения и отправил в колонию особого режима.

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