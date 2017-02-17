Вор в законе Серега Бентли получил девять лет за вымогательство

Никулинский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении вора в законе Сергея Асатряна (известен по прозвищам Серега Бентли и Осетрина-младший) и его сообщника по делу о вымогательстве. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Алену Самоходкину.

«Суд приговорил Сергея Асатряна к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима, а его подельника Артура Багдасаряна — к восьми годам колонии строгого режима», — сообщила она.

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Асатрян был задержан сотрудниками МУРа в ноябре 2015 года за вымогательство 1,2 миллиона долларов у столичного предпринимателя армянского происхождения. Как установили следователи, для устрашения сего сообщники подожгли загородный дом бизнесмена, после чего потерпевший передал требуемую сумму преступникам. Сообщником в совершении преступления стал дядя Асатряна — Багдасарян.

Сергей Асатрян считается самым молодым вором в законе — он был «коронован» в 2008 году известными криминальными авторитетами, в том числе Дедом Хасаном (Аслан Усоян) и Япончиком (Вячеслав Иваньков). Его отец также вор в законе — Эдуард Асатрян. Прозвище Бентли Осетрина-младший получил за пристрастие к дорогим автомобилям. В 2012 году Серега Бентли был осужден в Ростове-на-Дону за организацию избиения заключенного, который неуважительно отзывался о преступном клане Асатрянов.

В колония особого режима отбывают наказание наиболее опасные преступники-рецидивисты, осужденные к пожизненному заключению, и лица, склонные к злостному нарушению порядка в исправительных учреждениях. Условия содержания в ИК особого режима отличаются повышенной строгостью.