Кинувший бандитов и сбежавший от силовиков вор в законе Сыч попался

В Подмосковье задержан находящийся в федеральном розыске 41-летний вор в законе Роман Сычев, известный в криминальных кругах как Сыч или Рома Казанский. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает «Прайм Крайм».

Сычев был задержан 24 августа на посту ГИБДД на 26-м км Ярославского шоссе сотрудниками угрозыска ГУ МВД по Московской области. При себе у авторитета оказался паспорт на другое имя и героин в крупном размере.

15 декабря сообщалось, что в Орехово-Зуевском суде Московской области завершился пересмотр уголовного дела Романа Сычева. Он был признан виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков и заочно приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. До задержания в минувшую пятницу криминальный авторитет находится в бегах.

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В канун 2017 года Сычев был оправдан по всем статьям тем же судом, но в другом составе судей; его отпустили в зале заседаний. «Когда оперативники получили на руки копию приговора, прочитав ее, не поверили своим глазам. Их показания были полностью сфальсифицированы: им приписывалось то, чего они не делали и не говорили, а то, что говорили, было опущено», — отмечалось в сообщении «Прайм Крайм».

Правда, освобождение Сыча не осталось незамеченным, и уже в феврале 2017-го Мособлсуд отменил решение городского суда и вернул дело вора в законе на новое рассмотрение, а он сам был объявлен в розыск.

По данным издания, за свое освобождение Сычев пообещал преступным элементам из Раменского района Подмосковья 40 миллионов рублей, которые должен был отдать, выйдя на свободу. «Вместо того, чтобы расплатиться, Сыч залег "на дно" и даже отказался от встречи с "раменскими", обозвав их по телефону в самых нелицеприятных выражениях, из которых "отморозки" было самым литературным. Излишне сомневаться, что "непорядочное" поведение отразится на его воровском статусе при первом же общении с [помощниками]», — заключало агентство.

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