Высокопоставленный российский таможенник раскрыл причину побега в Киев

Бывший заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур объяснил, зачем он сбежал на Украину. Об этом он рассказал «Фонтанке».

По его словам, за день до отъезда, 13 ноября, он узнал, что ФСБ готовит против него провокацию. Мамчур пояснил, что его решение связано с показаниями другого таможенника — начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, также сбежавшего из страны. Он сообщил ФСБ, что Мамчур передал ему 20 миллионов рублей за «решение вопроса».

Бывший полковник отметил, что силовики «хлопнули на чем-то» Гусева и потребовали дать показания на сотрудника более высокого ранга. Автор издания предполагает, что сотрудникам ФСБ Мамчур нужен был «как трамплин на следующую высоту». «То есть, завербовав его на опасных для карьеры записях, они бы предложили ему, как и Гусеву, поучаствовать уже в других разговорах», — объясняет журналист.

Как предположил бывший замначальника СЗТУ, у ФСБ «свои доначисления». Кроме того, по его мнению, он мог «что-то не то по службе» арестовать. «Не понял, так сказать, где нужно зажмуриться», — подчеркнул Мамчур. Он заключил, что собирается вернуться в Россию, однако вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Таможенник не вышел на работу 14 ноября. Позднее было установлено, что Мамчур с семьей выехал за пределы России через Белоруссию. Указывалось, что и он, и Гусев могли покинуть страну из-за опасений быть привлеченными к уголовной ответственности. Однако ни в отношении Гусева, ни в отношении Мамчура уголовные дела не возбуждались.

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