Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 14 ноября заместитель начальника Северо-Западной таможни не вышел на работу. Сотрудники таможни связались с его отцом, проживающим на Украине, — он сообщил, что его сын заболел.

Позднее было установлено, что Мамчур выехал за пределы России через Белоруссию вместе со своей семьей. Отмечается, что в настоящий момент российский таможенник находится на Украине. Обязанности замначальника будет исполнять его заместитель — полковник Светлана Андреева.

За неделю до этого произошла похожая история — пропал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев. 15 ноября был подписан приказ о его увольнении. Спустя некоторое время Гусев вышел на связь из Прибалтики и попросил «считать себя уволенным».

Как отмечает издание, таможенники могли покинуть страну из-за опасений привлечения к уголовной ответственности. Однако ни в отношении Гусева, ни Мамчура уголовные дела не возбуждались, пишет «Фонтанка».

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