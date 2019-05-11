В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Белорусские таможенники изъяли более 100 килограммов психотропа экстази у 38-летней россиянки, направлявшейся из Польши на автомобиле. Об этом говорится на сайте таможенных органов республики.

Женщина ехала на автомобиле Chrystler 2010 года выпуска по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.

При осмотре машины специальным оборудованием таможенники обнаружили в салоне и багажнике тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка.

Из конструктивных отсеков было извлечено 100 полимерных упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 килограммов и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 граммов. Химическая экспертиза показала, что это были экстази и гашиш.

«Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет», — говорится в сообщении белорусской таможни.

Россиянка помещена в следственный изолятор.

В конце апреля сообщалось, что на Бали сбежал из-под стражи 36-летний россиянин Андрей Спиридонов, который был задержан за контрабанду галлюциногенов.

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