В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Белорусские таможенники изъяли более 100 килограммов психотропа экстази у 38-летней россиянки, направлявшейся из Польши на автомобиле. Об этом говорится на сайте таможенных органов республики.
Женщина ехала на автомобиле Chrystler 2010 года выпуска по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.
При осмотре машины специальным оборудованием таможенники обнаружили в салоне и багажнике тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка.
Из конструктивных отсеков было извлечено 100 полимерных упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 килограммов и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 граммов. Химическая экспертиза показала, что это были экстази и гашиш.
«Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет», — говорится в сообщении белорусской таможни.
Россиянка помещена в следственный изолятор.
В конце апреля сообщалось, что на Бали сбежал из-под стражи 36-летний россиянин Андрей Спиридонов, который был задержан за контрабанду галлюциногенов.