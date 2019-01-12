Белорусы отправили россиянина в колонию за 0,01 грамма кокаина

Суд белорусского Бреста огласил приговор 34-летнему россиянину, который обвинялся в незаконном хранении, перевозке и перемещении наркотиков через государственную границу. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Tut.by.

Как отмечается, в 2018 году проживающий в Московской области предприниматель проводил отпуск в одной из стран Европейского союза. Обратно в Россию он возвращался на автомобиле — его путь лежал через территорию Белоруссии. Однако во время досмотра на пункте пропуска «Брест» на польско-белорусской границе у него был обнаружен наркотик — чуть больше одной сотой грамма кокаина. Мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело.

В суде россиянин признал свою вину. Мужчина рассказал, что употреблял наркотики за границей и перед въездом на территорию Белоруссию «забыл выбросить» остатки.

Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима содержания, а его автомобиль стоимостью более 39 тысяч белорусских рублей (более 1,2 миллиона российских рублей) был конфискован как средство совершения преступления. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В июле 2018 года суд Бреста приговорил к тюремному сроку россиянку Марию Хрестину, задержанную на польско-белорусской границе со спрятанной в ручную кладь марихуаной. 26-летней девушке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

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