Россиянин на Бали попался на контрабанде галлюциногенов и сбежал

Полиция индонезийского острова Бали разыскивает россиянина, сбежавшего из-под стражи после того, как его задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила газета Jakarta Post.

По словам представителя местных правоохранительных органов, 36-летний Андрей Спиридонов выбрался из полицейского участка через вентиляционную систему. Он попросил охранников отвести его в туалет, откуда, несмотря на скованные руки и ноги, выбрался и сбежал по крышам соседних зданий.

Спиридонова задержали в почтовом отделении города Денпасар, когда он получал посылку из Нидерландов. В ней обнаружили 200 граммов запрещенного галлюциногена диметилтриптамина (DMT).

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Россиянин признал, что заказал психоактивное вещество через интернет, не имея на это официального разрешения от властей.

Полицейские обыскали отели, в которых останавливался Спиридонов, а также установили наблюдение за аэропортом и морскими портами острова. Подозреваемого пока что не удалось обнаружить.

В марте в аэропорту Бали задержали россиянина Андрея Жесткова, который пытался вывезти в чемодане двухлетнего орангутана. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере семи тысяч долларов.

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