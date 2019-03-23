Россиянина задержали за контрабанду орангутана с Бали

Гражданин России Андрей Жестков был задержан на индонезийском острове Бали за попытку контрабанды орангутана. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает AFP.

Россиянина задержали в аэропорту при досмотре багажа, где и обнаружили двухлетнее животное, которое напоили снотворным, также найденным в вещах пассажира. Сам 27-летний Жестков заявил, что получил обезьяну в подарок от друга.

«Российские дипломаты получили соответствующее уведомление о случившемся, в настоящее время заведующий консульским отделом разбирается в инциденте», — прокомментировал задержание официальный представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин.

Согласно законодательству Индонезии, незаконный вывоз диких животных за пределы государства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 7 тысяч долларов (около 446 тысяч рублей).

Орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе главным образом из-за продолжающегося уничтожения мест обитания. Ранее они водились по всей Юго-Восточной Азии, но в настоящий момент сохранились лишь на Суматре и Борнео, где их численность считается критической.

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