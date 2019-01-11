Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали

Двое туристов из России упали в ущелье 10-метровой глубины в регионе Пекут, остров Бали. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.
30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алена Воронина вместе катались на мотоцикле, однако внезапно потеряли управление и упали в ущелье вместе с транспортным средством.
Поисково-спасательное агентство The Denpasar направило 12 сотрудников для оказания помощи россиянам. По их данным, процесс спасения занял около одного часа.
Представитель агентства Ида Багус Сурия Вираван добавил, что оба туриста были доставлены в больницу.
Позже атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщил РИА Новости, что сейчас выясняются детали инцидента.
В январе двое туристов из России были найдены мертвыми в съемной квартире в Камбодже. Представители консульства назвали причиной смерти инфаркт миокарда, однако их родственники предполагали, что супруги могли покончить жизнь самоубийством.