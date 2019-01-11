Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали

Двое туристов из России упали в ущелье 10-метровой глубины в регионе Пекут, остров Бали. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алена Воронина вместе катались на мотоцикле, однако внезапно потеряли управление и упали в ущелье вместе с транспортным средством.

Поисково-спасательное агентство The Denpasar направило 12 сотрудников для оказания помощи россиянам. По их данным, процесс спасения занял около одного часа.

Материалы по теме Вернулись не все Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?

Представитель агентства Ида Багус Сурия Вираван добавил, что оба туриста были доставлены в больницу.

Позже атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщил РИА Новости, что сейчас выясняются детали инцидента.

В январе двое туристов из России были найдены мертвыми в съемной квартире в Камбодже. Представители консульства назвали причиной смерти инфаркт миокарда, однако их родственники предполагали, что супруги могли покончить жизнь самоубийством.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!