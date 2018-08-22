Россиянина отправили в колонию из-за бутылки из Перу

Домодедовский суд Московской области приговорил жителя Нижнего Тагила к 11,5 годам заключения за контрабанду наркотического вещества, обнаруженного в привезенном им из Перу национальном напитке «Айяуаска». Об этом пишет региональное информагентство TagilCity.

Мужчина признан виновным по статьям 228.1 и 229.1 УК РФ «(Незаконный оборот и контрабанда наркотиков»).

Как рассказали друзья осужденного Максима, он в Перу проходил лечебную практику, у него имеется давнее заболевание позвоночника. Там же тагильчанин приобрел местный национальный напиток «Айяуаска», который свободно продается и рекомендуется в качестве целительного средства туристам. В Перу его употребляют и взрослые, и дети. Максим лечился этим напитком в Перу и привез с собой в Россию одну литровую бутылку, чтобы не бросать лечение.

В аэропорту Домодедово Максим был досмотрен и обвинен в контрабанде наркотических веществ. Экспертиза обнаружила в содержимом бутылки диметилтриптамин — наркотическое средство, которое запрещено.

Защита осужденного настаивает на его невиновности. Россиянин не знал о наличии наркотика в национальном напитке, иначе бы не вез его открыто через 3 границы.

Айяуаска — напиток, вызывающий измененное состояние сознания. Его изготавливают жители бассейна Амазонки из лианы Banisteriopsis caapi. Также в состав входит психоделик диметилтриптамин (DMT).

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