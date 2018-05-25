Чемпион по кикбоксингу из Госнаркоконтроля сел за уругвайский кокаин

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима двукратного чемпиона Европы по кикбоксингу и бывшего сотрудника Госнаркоконтроля Александра Большакова, организовавшего поставки кокаина в Россию из Уругвая и Европы, передает РАПСИ.

Его подельники Алексей Ануфриев, Евгений Гилани и Станислав Брехов получили от 17 до 22,5 лет лишения свободы. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта суда присяжных.

Все четверо наркодилеров также признаны виновными в незаконном обороте оружия.

Из материалов дела следует, что Большаков создал преступную группу для контрабанды и незаконного оборота наркотиков в Петербурге. Он с подельниками привез из Финляндии 67 килограммов гашиша в 2012 году, а также 60 килограммов гашиша и 206 литров психотропного вещества гамма-бутиролактона в 2014 году. Наркотрафик проходил через международный автомобильный пункт пропуска «Торфяновка».

В 2014 году Большаков отправил Брехова в Уругвай, где тот приобрел более 11 килограммов кокаина. Партию наркотика нашли сотрудники Пулковской таможни 8 июня 2014 года, Брехова задержали. Он привел следствие к Большакову, и через два месяца кикбоксер был задержан вместе с Ануфриевым и Гилани.

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Во время обыска в квартире Большакова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Большаков был оперативным сотрудником УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 2007 по 2011 год.

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