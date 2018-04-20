Российский чемпион по кикбоксингу возил кокаин и попался коллегам

Суд присяжных признал двукратного чемпиона Европы по кикбоксингу, бывшего сотрудника Госнаркоконтроля (ФСКН) Александра Большакова и его сообщников виновными в контрабанде наркотиков и незаконном обороте оружия. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2011 году Большаков с приятелями пытались ввезти из Уругвая в Россию более 11 килограммов кокаина. Однако наркотики обнаружили на Пулковской таможне.

«Во время обысков у задержанных были изъяты 60 килограммов гашиша, 200 литров психотропного вещества гаммабутиролактона, четыре килограмма амфетамина и другие наркотики, а также огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении СК. Сколько лет тюрьмы ему грозит, не сообщается.

Кикбоксер Александр Большаков был оперативным сотрудником УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 2007 по 2011 год. В то же время он и стал руководителем организованной преступной группы.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) была образована в 2003 году путем выведения Государственного комитета по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ из состава МВД и передачи ему личного состава и материальной базы. В апреле 2016 года Указом Президента Российской Федерации упразднена, а ее функции и полномочия вновь переданы в систему МВД.

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