Самолет экстренно сел из-за перевозившей в желудке кокаин наркокурьерши

Следовавший из Доминиканской Республики в Италию пассажирский самолет совершил экстренную посадку в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Причиной остановки стало резкое ухудшение самочувствия 23-летней пассажирки лайнера. Об этом сообщает агенство Efe.

По информации агентства, девушка задумала перевести через границу пакетики с кокаином у себя в желудке, однако оболочка разорвалась прямо во время полета. В общей сложности пассажирка перевозила около килограмма кокаина. В ее желудке обнаружили 56 пакетиков по 15 грамм наркотика в каждом.

Наркокурьерша была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию. Теперь девушку допрашивает полиция. Ее могут осудить за попытку незаконного ввоза запрещенных средств в Европу.

После госпитализации девушки лайнер авиакомпании Blue Panorama, приземлившийся в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, вылетел в Милан.

В ноябре 2017 года сообщалось о задержании греческой модели, которая пыталась провести через границу Гонконга 2,6 килограмма кокаина. Она прятала наркотик в потайном отсеке своего рюкзака. Максимально возможное наказание за подобные преступления — пожизненное заключение.

Случаи провоза запрещенных веществ в организме наркокурьера не самый популярный метод контрабанды наркотиков, пишет Vice Spain. Перевозящие «в себе» наркотики курьеры — низшие звенья в цепочке наркоторговли, поскольку этот способ может обернуться летальным исходом для дилера. По данным издания, разрыв обертки наркотиков внутри курьера происходит в трех процентах всех случаев.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



