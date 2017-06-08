Изъятую турками тонну героина показали на видео

Турецкие пограничники изъяли у контрабандистов тонну героина. Об этом сообщает Reuters, видео публикует Hürriyet Daily News. Задержание судна с запрещенным грузом произошло на прошлой неделе, известно о нем стало только 7 июня, а видео появилось день спустя.

По данным газеты, наркотики перевозил грузовой корабль под флагом Конго, который направлялся в Турцию. Силовики были уведомлены о запрещенном грузе, и судно было задержано. На борту нашли 40 мешков с героином.

Команда была задержана, а судно отбуксировано в морской порт Мармарис.