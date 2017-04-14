Китайские полицейские изъяли у наркоторговцев 20 килограммов героина

Полиция провинции Ганьсу на севере Китая изъяла у наркоторговцев 52 упаковки героина общим весом более 20 килограммов. Пять членов группировки арестованы. Об этом сообщает «Синьхуа».

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Как пояснили представители правоохранительных органов, один из участников преступного сообщества по фамилии Ма попал в их поле зрения в начале года. Он часто ездил в другие регионы страны, где встречался с иностранцами, связанными с распространением наркотиков. За ним было установлено наблюдение, а в начале апреля проведена спецоперация по задержанию участников группировки.

Сотрудники полиции перехватили двоих наркокурьеров, которые указали на тайник с героином, а также выдали еще троих сообщников.

15 февраля прошлого года сообщалось, что в Сиднее австралийские полицейские изъяла крупную партию метамфетамина у гражданина Китая и трех обладателей паспортов Гонконга. Стоимость 720 литров наркотика (он находился в жидком состоянии) была оценена в один миллиард австралийских долларов (около 700 миллионов долларов США).