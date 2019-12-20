Бойцы ФСБ задержали троих российских полицейских по подозрению по взятке

В Краснодарском крае бойцы ФСБ задержали троих полицейских по подозрению во взятке. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, операция проводилась в центре города Тимашевска. В числе задержанных заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району майор Генри Вартанов и двое его подчиненных: старший лейтенант Аркадик Котанов и стажер-следователь Расим Рамазанов.

В машине одного из них были найдены 600 тысяч рублей, десять тысяч из которых были подлинными, а 590 тысяч — муляжом. Деньги подозреваемым передал местный житель, чтобы его не привлекали к ответственности за мошенничество.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что по факту случившегося проводится служебная проверка. Готовятся документы по отстранению задержанных от несения службы.

17 декабря сообщалось, что в конце 2018 года сотрудник российской таможни получил взятку в 11 миллионов рублей от предпринимателя, пообещав тому решить вопрос о непривлечении руководителей коммерческой организации к уголовной ответственности. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru