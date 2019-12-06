Особняк попавшегося на взятке чиновника попал на видео

Следственный комитет (СК) опубликовал видео с двумя особняками бывшего главы Щелковского муниципального района (Подмосковье) Алексея Валова, которого задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Whats App ведомства.

На кадрах запечатлены два здания, принадлежащих экс-чиновнику. Одно из них — кирпичный особняк с бассейном, который находится в Московской области, другое — деревянный коттедж в Пензе. Также СК показал на видео черный Mercedes, который, по мнению оперативников, обвиняемый получил в качестве взятки.

По данным следствия, Mercedes стоил более шести миллионов рублей. Половину этой суммы и страховые премии (241 тысячу рублей) выплатила подчиненная Валова за его покровительство и попустительство на работе.

В октябре 2019 года Минэкономразвития предложило разрешить продавать на торгах незадекларированную, то есть не соответствующую доходам недвижимость, изъятую у чиновников и их родственников.

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