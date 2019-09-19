Российских губернаторов задумали лишить жилья за рубежом

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил на законодательном уровне запретить главам российских регионов владеть объектами недвижимого имущества за рубежом. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Запрет должен распространятся и на членов губернаторских семей, заявил парламентарий в ходе заседания Госдумы в четверг, 19 сентября. «Не удивляйтесь, если в отношении какого-то губернатора будет возбуждено антикоррупционное уголовное дело и он однажды не вернется из своего домика в Мюнхене или в какой-то другой стране», — отметил депутат. Он пояснил, что запрет должен быть введен в рамках борьбы с коррупцией, а также из соображений национальной безопасности.

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Шерин уже выступал с аналогичной законодательной инициативой в мае текущего года. «Чиновники всех уровней, особенно которые планируют возглавлять субъекты РФ, должны жить в этом регионе вместе со своими родными и близкими, должны дышать этим же воздухом, пользоваться этой же медициной. У них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там», — подчеркивал он тогда.

Госслужащим запрещено иметь счета и акции в других странах с апреля 2013-го, но действие этого запрета не распространяется на недвижимость за рубежом. При этом чиновники обязаны ее декларировать и раскрывать источники финансирования. В феврале текущего года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому Генеральная прокуратура получает доступ к данным о наличии у российских чиновников иностранных вкладов и сбережений.

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