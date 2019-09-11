Раскрыты данные о квартире шпиона Смоленкова в Москве

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб, был зарегистрирован в квартире на севере Москвы. Об этом свидетельствуют данные открытой телефонной базы Nomer.org.

Смоленков проживал на девятом этаже дома №16, корпус 1, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Северном округе столицы. Согласно информации на портале Flatinfo.ru, здание распространенной серии И-209(А) построено в 1975 году, в нем 14 этажей, 98 квартир и 196 жителей.

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В Едином государственном реестре недвижимости сведения о квартире, где был прописан Смоленков, отсутствуют. По данным «Комсомольской правды», предполагаемый шпион с матерью занимали «однушку». Кадастровая стоимость соседней квартиры, также однокомнатной, оценивается в 5,37 миллиона рублей.

Как выяснили корреспонденты издания, в настоящее время в помещении по-прежнему проживает мать бывшего чиновника, вместе с ней постоянно находится сиделка. При этом официально недвижимость пенсионерке уже не принадлежит: в 2018 году квартиру переоформили на тещу Смоленкова, мать его супруги Антонины. Сам Смоленков выехал из помещения после свадьбы в 2005 году.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона. Позднее появилось предположение, что этим агентом был Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию и не вернулся на родину. Впоследствии выяснилось, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния. Семья Смоленкова сбежала из этого дома ранее в сентябре, увидев поблизости журналиста издания Daily Beast.

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