Помпео опроверг данные CNN о вывозе шпиона Смоленкова

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что информация CNN о вывозе шпиона Олега Смоленкова из России некорректна. Об этом сообщает Associated Press.

«Я видел эти сообщения. Они в значительной степени неточны», — сказал Помпео. По словам руководителя Госдепа, в публикации телеканала допущены фактологические ошибки. Он добавил, что подобные материалы создают «невероятные риски» США.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи американского президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что глава государства мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Олег Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

В управделами президента, где Смоленков якобы числился, открестились от такого сотрудника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно работал в кремлевской администрации, однако был уволен несколько лет назад.

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